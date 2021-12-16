Четыре природных парка восстановят в 2022 году в Москве

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16 декабря 2021, 12:11

Фото: pixabay.com

В предстоящем году в Москве планируется провести мероприятия по восстановлению четырёх природных территорий. Это парки «Битцевский лес» и «Покровское-Стрешнево», лесопарк «Кусково» и будущий «Парк Яуза». В Департаменте капремонта столицы отметили, что главной задачей в рекультивации объектов станет сохранение экосистемы территорий, а также рекультивация водоёмов и участков при необходимости. Все мероприятия пройдут с максимально бережным отношением друг к другу. Об этом сообщает «НИА Экологии».

Как пишет Mk.ru, во всех парках станут применять безопасные материалы, среди которых дерево, щебень и другие. Территории будут дополнительно озеленять: специалисты высадят кустарники и деревья. В «Битцевском лесу» основной упор будет сделан на сохранение заповедной части с организацией экокольца рекреационных зон. Центр леса, как и музейная зона усадьбы в «Кусково», останутся нетронутыми.

В «Покровском-Стрешневе» работы проведут на участках, которые прилегают к жилым районам и уже сейчас активно используются местными жителями для отдыха или занятий спортом.

Ранее экологи обратились к мэру Москвы с просьбой не благоустраивать природные территории города. Они опасаются, что уникальные экосистемы могут быть уничтожены. Проведение освещения в «Битцевском лесу» и выстилка дорожек уничтожат многие виды обитателей, которым вечерний яркий свет в лесу откровенно мешает.

В письме отмечается, что в проекте бюджета Москвы на 2022-2024 годы на благоустройство Битцевского леса и лесопарков «Покровское-Стрешнево» и «Кусково» заложены миллиардные суммы при том, что вмешательство в состояние данных территорий не только снизит их экологическую эффективность, но и ухудшит состояние окружающей среды во всей столице.

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