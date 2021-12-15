Холодный потолок - экологическая альтернатива кондиционерам

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15 декабря 2021, 15:37

Изображение: Depositphotos / Valigursky, «Strelka mag»

Кондиционеры потребляют более 10% всей мировой электроэнергии и представляют одну из главных угроз для экологии и климата. Основным компонентом современных кондиционеров являются гидрофторуглероды (ГФУ), которые оказывают отрицательное влияние на окружающую среду. Пять лет назад ученые и политики из 200 стран мира подписали соглашение об ограничении использования ГФУ. Об этом сообщает «Город будущего».

Экологичная альтернатива кондиционерам — технология «холодный потолок», придуманная немецким инженером Дональдом Хербстом в 1980-х. Он вдохновился строением кровеносной системы человека и структурой листьев растений и разработал полипропиленовый мат, состоящий из тонких трубок, которые расположены на определенном расстоянии друг от друга рассказывает «Strelka mag».

Принцип работы «холодного потолка» основан на естественных процессах циркуляции воздуха и лучистого охлаждения. Система состоит из чиллера, насоса и трубок, по которым движется вода, а также блока управления и защитного блока. Одна из частей чиллера монтируется снаружи дома и обеспечивает конвекцию воздуха. Вторая находится внутри и охлаждает жидкость в трубках. Маты, на которых установлены полипропиленовые трубки, крепятся на потолок. По трубкам-капиллярам постоянно циркулирует охлаждающая жидкость, температура которой не превышает 17°C. Когда теплый воздух поднимается, он контактирует с холодной поверхностью, снижает температуру и опускается, охлаждая помещение.

Такая система более эффективна по сравнению с кондиционером, поскольку благодаря равномерному охлаждению всей площади потолка помещение тоже охлаждается целиком, равномерно и без сквозняков.

Капиллярные маты холодного потолка могут служить и источником тепла. В этом случае температура циркулирующей воды составляет около 35 C.

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