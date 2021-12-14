Более 300 млн рублей составил ущерб от лесных пожаров в Свердловской области
14 декабря 2021, 14:38
Ущерб от пожаров в Свердловской области в 2021 году в 1,5 раза больше средних значений предыдущих пяти лет. Об этом сообщает «ТАСС».
Более 300 млн рублей составил ущерб от лесных пожаров, а площадь погибших лесных насаждений превысила 60 гектар.
Для восстановления утраченных лесов уже идет набор добровольцев. В этом году лесовосстановление затронет 25 805,3 га, что значительно превышает затронутые огнём территорию.
Специалисты министерства природных ресурсов и экологии, Уральской базы авиационной охраны лесов обучают волонтеров технике ликвидации природных пожаров, действуют добровольные пожарные дружины, к работе также привлекается Всероссийский студенческий корпус спасателей.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.