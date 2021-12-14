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Более 300 млн рублей составил ущерб от лесных пожаров в Свердловской области

, 14:38

Более 300 млн рублей составил ущерб от лесных пожаров в Свердловской области
Фото: pixabay.com

Ущерб от пожаров в Свердловской области в 2021 году в 1,5 раза больше средних значений предыдущих пяти лет. Об этом сообщает «ТАСС».

Более 300 млн рублей составил ущерб от лесных пожаров, а площадь погибших лесных насаждений превысила 60 гектар.

Для восстановления утраченных лесов уже идет набор добровольцев. В этом году лесовосстановление затронет 25 805,3 га, что значительно превышает затронутые огнём территорию.

Специалисты министерства природных ресурсов и экологии, Уральской базы авиационной охраны лесов обучают волонтеров технике ликвидации природных пожаров, действуют добровольные пожарные дружины, к работе также привлекается Всероссийский студенческий корпус спасателей.

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