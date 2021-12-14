Более 300 млн рублей составил ущерб от лесных пожаров в Свердловской области

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

14 декабря 2021, 14:38

Фото: pixabay.com

Ущерб от пожаров в Свердловской области в 2021 году в 1,5 раза больше средних значений предыдущих пяти лет. Об этом сообщает «ТАСС».

Более 300 млн рублей составил ущерб от лесных пожаров, а площадь погибших лесных насаждений превысила 60 гектар.

Для восстановления утраченных лесов уже идет набор добровольцев. В этом году лесовосстановление затронет 25 805,3 га, что значительно превышает затронутые огнём территорию.

Специалисты министерства природных ресурсов и экологии, Уральской базы авиационной охраны лесов обучают волонтеров технике ликвидации природных пожаров, действуют добровольные пожарные дружины, к работе также привлекается Всероссийский студенческий корпус спасателей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости