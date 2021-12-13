Экологические итоги недели: в России из-за глобального потепления начали разрушаться здания, в Африке голодают 26 млн человек

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

13 декабря 2021, 12:38 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Африку поразила небывалая засуха, 26 миллионов человек голодают, а дикие животные гибнут сотнями. Казалось бы, несвязанные факты, но своевременные и очень сочетающиеся. Дело в том, что Британским охотникам на крупную добычу запретят ввозить трофеи домой, а это значит, что у львов, слонов, жирафов и носорогов есть шанс пережить страшнейшую засуху. Тем временем в России на Ямале из-за глобального потепления начали разрушаться здания и это, к сожалению, не единственное последствие изменения климата. В 2021 году площадь арктических льдов сократилась до 4,72 млн кв. километров, по этому поводу собирается экспедиция в Антарктиду, с целью изучения изменения климата. Специалисты прорубят самый древний лёд и проанализируют поведение климата на планете за 1,5 миллиона лет. Но и это ещё не все новости прошедшей недели. Последние исследования показали, что Россия лидирует по темпам потери дикого леса: прирост уничтоженных деревьев составил с 14 ранее до 33 тысячи километров квадратных за год.

По меньшей мере 26 миллионов человек борются за продовольствие после ничтожно малых осадков на Африканском Роге. Ситуация уже настолько плоха, что дикие животные гибнут сотнями, а пастухи сообщают о потерях до 70% своего скота. Засуха в северной Кении, большей части Сомали и южной Эфиопии, по прогнозам, сохранится, по крайней мере, до середины 2022 года, что ставит под угрозу жизни людей и животных, а также флоры и фауны континента. Такие продолжительные засухи непривычны даже для стран с жарким климатом. И этот природный катаклизм - наглядный пример изменяющегося климата.

Любителям пострелять для развлечения в животных запретят с 2022 года ввозить Великобританию их туши, если убитые особи относятся к охраняемым видам. Запрет будет распространяться на львов, носорогов, слонов и белых медведей, а также на все виды животных, которые находятся на грани исчезновения. Ответственность за несоблюдение закона предполагает до 5 лет лишения свободы, причем не важно, убито дикое животное или выращенное для охоты. Это не поможет бороться с браконьерством напрямую, но создаст для охотников серьезные препятствия. Удивительно, как подобное все ещё разрешено во многих странах. Особенно африканское сафари «убийств», где допускается охота на жирафов или других крупных животных.

Запрет на ввоз коснется примерно семи тысяч видов животных, так что у любителей убийств ради забавы возникнут большие препятствия с трофеями. По этому поводу высказался даже Борис Джонсон и назвал трофейную охоту «отвратительной торговлей».

В России тоже необходим подобный закон. Нельзя убивать животных и птиц ради забавы. Сейчас не все виды находятся на грани исчезновения. Но ореолы обитания животных и птиц стремительно исчезают, человек захватывает всё новые и новые территории, что увеличивает конкуренцию за пропитание, территорию для выведения потомства и уменьшает количество пищи для диких животных и птиц.

На минувшей неделе стало известно, что на Ямале из-за глобального потепления начали разрушаться здания, так, например, в поселке Пангоды пошел трещинами 47 квартирный дом. Его состояние признано аварийным. А ведь он сдан в эксплуатацию всего пять лет назад. Не удержался на мерзлоте, оказавшейся вовсе не вечной. На Ямале это не единичный случай - подобных в нынешнем веке зафиксировано немало. И судя по тому, из-за того, что климатическая стрелка идет вверх к повышению температуры, в ближайшем будущем крен дадут практически все постройки на мерзлоте.

Облик у города Салехарда достаточно современный: с высотными жилыми домами, внушительными офисными и торговыми зданиями, спортивными, образовательными и культурными центрами, и все это построено по строительным нормам и правилам с учетом вечной мерзлоты, которая как оказалась совсем не вечная.

Ямальские города, лежащие южнее, стали ощущать раньше последствия изменения климата. Надым - с середины 1990-х годов. Тогда здесь в течение нескольких лет были признаны аварийными пять пятиэтажек, три промышленных корпуса. Еще с десяток зданий, по свидетельству замначальника инженерно-технического центра дочернего предприятия Газпрома Алексея Осокина, испытывали существенные деформации.

Восстановление несущей способности фундаментов, усиление конструкций обходится в копеечку. Один из многоквартирных домов спасли промораживанием талика - незамерзшего участка грунта, применив парожидкостные термостабилизаторы.

Правда, дом оказался в частоколе выступающих из земли конденсаторов, но тут уж не до эстетики. Спасли тогда глубинной инъекцией цементного раствора и бандажом начавшийся было расползаться детсад, который, как признается Осокин, добавил ему седых волос.

Разрушительные явления наблюдаются сегодня в ряде муниципалитетов ЯНАО. Так, в Новом Уренгое «заплясал» нововозведенный жилой комплекс - одна из четырех проблемных многоэтажек в итоге вообще демонтирована.

Сейчас как никогда необходимо в срочном порядке редактировать все СНИПы (строительные нормы и правила), все что касается вечной мерзлоты. Необходим мониторинг практически всех зданий, лучше предотвращать разрушение конструкций своевременно, чем полностью демонтировать строения, хотя это и дорого.

В Минприроды оценили ущерб России от таяния вечной мерзлоты. Ученые сходятся во мнении, что к 2050 году он может достигнуть пяти триллионов рублей. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов. По его словам, подобные потери предсказали специалисты из МГУ, РАН и «Гидроспецгеологии». Величина ущерба будет зависеть от скорости деградации мерзлоты, отметил министр.

А скорость деградации льдов увеличивается и достигла годового максимума, ледовый покров постоянно сокращается с 1978 года. Площадь арктических льдов в 2021 году уменьшилась до 4,72 млн кв. километров.

В последние годы в Арктике фиксируются рекордно низкие коэффициенты уровня льда за всю историю спутникового мониторинга. Таянию льдов в Арктике в этом году была присвоена оценка в 12 баллов по шкале масштабности — говорится в отчете международной инициативы Copernicus Ocean. За последние десять лет площадь арктического льда сократилась на 13 процентов относительно показателя 1979 года. При этом, снижается и средняя толщина льдов в Арктике — к примеру, лед в Баренцевом море стал тоньше на 90 процентов.

Морская служба «Коперник», которая занимается мониторингом и прогнозированием процессов в океане по данным спутникового наблюдения, ежедневно фиксирует, волны, углерод, мутность, толщину морского льда и айсберги. Эксперты считают, что глобальное потепление океана может ускориться из-за стремительного сокращения поступления льда из арктической зоны.

На прошедшей неделе была озвучена информация о том, что Россия лидирует по темпам потери дикого леса. С 2000 по 2020 год естественный зелёный покров на Земле сократился на 12%, при этом (в последние семь лет) отмечается увеличение темпов потери лесов на 28% по сравнению с предыдущей семилеткой. Учёные делают неутешительный прогноз: в случае сохранения тенденции, к 2050 году планета утратит треть лесов по сравнению с началом XXI века.

Эксперты российского Гринпис совместно с учёными Мэрилендского университета (США) разработали интерактивную карту диких лесов мира, на которой видна скорость исчезновения зелёных зон за последние 20 лет, а также прогнозируемая скорость данного процесса в ближайшем будущем. 75% нетронутых массивов приходится на Канаду, Россию, Бразилию, Перу и Демократическую Республику Конго. Однако в России отмечается наибольший ежегодный прирост площади теряемых лесов (от 14 до 33 тысячи км² за год).

Ученые обратили внимание, что над лесами дождей проливается на 15 % больше, чем над обезлесенной территорией, а это говорит о том, что они могут управлять погодой и создавать дожди и туманы для охлаждения и увлажнения. Еще не ясно, как они влияют на круговорот воды в природе. Понятно одно - человечество их значение явно недооценивает. Леса не только поглощают углерод, но и охлаждают большие участки планеты.





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