Аргументы Недели Общество  → Природа 13+

Матвиенко предлагает увеличить штрафы для предприятий за экологические правонарушения

, 13:05

Матвиенко предлагает увеличить штрафы для предприятий за экологические правонарушения
Фото: © Federation Council of Russia, Globallookpress.com

«Мы видим, что установленный сегодня размер штрафов для недобросовестных юридических лиц, мягко говоря, незначительный и не мотивирует их сохранять природу. Поэтому на следующем этапе, мне кажется, надо подумать над тем, чтобы штрафы для предприятий-загрязнителей были соразмерны с реальным нанесенным ущербом», — сказала спикер Совфеда, сообщает ТАСС.

«Ситуация с разливом нефтепродуктов в Норильске и многомиллиардный штраф "Норникелю" стали индикатором того, что вести бизнес по принципу «после нас хоть потоп» уже не получится. Считаем необходимым принять дополнительные меры по повышению экологической ответственности бизнеса», - сказала Матвиенко в среду на встрече Мишустина с членами СФ в Доме правительства.

Россияне в настоящее время ставят экологию в число приоритетных проблем. От этого зависит их здоровье и самочувствие. Загрязнение природы безответственным отношением убивает все живое, включая человека.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

В мире

Немецкий политолог Александр Рар заявил о планах «Зеленых» чинить «проблемы» России с «Северным потоком – 2»

Немецкий политолог Александр Рар заявил о планах «Зеленых» чинить «проблемы» России с «Северным потоком – 2»

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что партия «Союз 90/Зеленые» продолжит выступать против российского газопровода «Северный поток – 2» и чинить «проблемы» России в этом направлении.

Аргументы НеделиАвторы АН

В мире

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

В мире