Матвиенко предлагает увеличить штрафы для предприятий за экологические правонарушения

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10 декабря 2021, 13:05

Фото: © Federation Council of Russia, Globallookpress.com

«Мы видим, что установленный сегодня размер штрафов для недобросовестных юридических лиц, мягко говоря, незначительный и не мотивирует их сохранять природу. Поэтому на следующем этапе, мне кажется, надо подумать над тем, чтобы штрафы для предприятий-загрязнителей были соразмерны с реальным нанесенным ущербом», — сказала спикер Совфеда, сообщает ТАСС.

«Ситуация с разливом нефтепродуктов в Норильске и многомиллиардный штраф "Норникелю" стали индикатором того, что вести бизнес по принципу «после нас хоть потоп» уже не получится. Считаем необходимым принять дополнительные меры по повышению экологической ответственности бизнеса», - сказала Матвиенко в среду на встрече Мишустина с членами СФ в Доме правительства.

Россияне в настоящее время ставят экологию в число приоритетных проблем. От этого зависит их здоровье и самочувствие. Загрязнение природы безответственным отношением убивает все живое, включая человека.

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