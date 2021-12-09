Первое в мире электрическое автономное грузовое судно выходит на воду

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9 декабря 2021, 16:49

Фото: newatlas.com

В Норвегии спустили на воду контейнеровоз Yara Birkeland — это первое в мире полностью электрическое автономное грузовое судно. Оно будет переправлять химикаты и удобрения с завода в Порсгрунне в соседние города. Об этом сообщает «Newatlas.com».

Контейнеровоз длиной 80 м работает от аккумуляторной батареи емкостью 6,8 МВт/ч и может перевозить до 3200 тонн груза на скорости до 28 км/ч. Пока регулярные рейсы с экипажем не ведутся, поскольку продолжаются испытания автономной навигации.

С запуском судна Норвегия сможет отказаться от 40 000 рейсов дизельных грузовиков в год и сократить тысячи тонн выбросов углекислого газа.

Компания использует свои собственные запасы аммиака, для производства удобрений и разрабатывает из него топливо с нулевым выбросом углерода. Существует значительный и растущий интерес к аммиаку в качестве альтернативы дизельному топливу для дальних перевозок, хотя есть много перегибов, которые нужно сгладить с точки зрения его производства и того, как его лучше всего использовать.

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