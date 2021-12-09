Россия лидирует по темпам потери дикого леса

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9 декабря 2021, 13:24

Фото: intactforests.org, НИА Экология

С 2000 по 2020 год дикие леса на Земле сократились на 12%, при этом в последние семь лет отмечается увеличение темпов потери лесов на 28% по сравнению с предыдущей семилеткой. Об этом сообщает «Экологическая вахта».

Учёные делают неутешительный прогноз: в случае сохранения тенденции, к 2050 году планета утратит треть лесов по сравнению с началом XXI века.

Эксперты российского Гринпис совместно с учёными Мэрилендского университета (США) разработали интерактивную карту диких лесов мира, на которой видна скорость исчезновения зелёных зон за последние 20 лет, а также прогнозируемая скорость данного процесса в ближайшем будущем. Согласно прогнозам учёных, к 2050 году планета утратит треть лесов. Об

75% нетронутых массивов приходится на Канаду, Россию, Бразилию, Перу и Демократическую Республику Конго. Однако в России отмечается наибольший ежегодный прирост площади теряемых лесов (14-33 тысячи км². за год).

А ведь леса, сами по себе являются большой экосистемой, которая может сама себя охлаждать и вызывать дожди над своей территорией. Ученые обратили внимание, что над лесами дождей проливается на 15 % больше, чем над обезлесенной территорией, а это говорит о том, что они могут управлять погодой и создавать дожди и туманы для охлаждения и увлажнения.

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