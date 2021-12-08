В Кемеровской области выпал чёрный снег

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

8 декабря 2021, 14:27

Фото: Patrick Pleul / ZB / Global Look Press, Лента.ру

В городе Киселевске Кемеровской области из-за повышенного уровня загрязнения атмосферы выпал черный снег. В региональной прокуратуре инициировали проверку с привлечением специалистов Росприроднадзора и Роспотребнадзора. Об этом сообщает «Plus-one».

Эксперты также проверят сообщения местных жителей о скоплении в воздухе вредных примесей и смоге над городом, дадут оценку эффективности и полноты мер, принимаемых надзорными органами, ответственными за состояние чистоты воздуха.

В настоящее время изучаются документы угледобывающих предприятий Киселевска и результаты социально-гигиенического мониторинга. Это позволит определить потенциальные источники негативного воздействия на атмосферу.

Россия добывает каменного угля в год 400 млн т, более половины этого вала идёт на экспорт. По словам президента РФ этот ресурс должен идти на повышение благополучия людей, для создания современной комфортной среды для жизни. На деле, увеличение добычи угля в Кузбассе создаёт более чем реальную угрозу здоровью местных жителей. А как мы знаем Киселёвский уголь добывается открытым способом, а карьеры и отвалы разрезов находятся в непосредственной близости от жилых кварталов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости