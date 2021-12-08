Польше грозят веерные отключения электроэнергии

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8 декабря 2021, 13:39

Фото: pixabay.com

Из-за слабого ветра и аварийных остановок энергоблоков угольных ТЭС мощность польской генерации упала ниже спроса. Дефицит заставил Варшаву снова просить электроэнергию. Об этом сообщает «Высокое напряжение».

По Польше едва не прокатилась волна веерных отключений электроэнергии. Дефицит завел Варшаву в статус просителя, что снова привело ее к «Газпрому», но косвенно.

Первой отозвалась Украина, хотя сама находится в незавидном положении. Украинский оператор «Укрэнерго» переключил один и блоков Добротворской ТЭС на линию Добротворская ТЭС — Замость. Общий объем аварийной помощи составил 945 МВт-ч.

Частично оператор польской энергосистемы Polskie Sieci Elektroenergetyczne покрыл свою нехватку за счет Швеции. Для этого Стокгольм запустил резервную электростанцию в Карлсхамне, принадлежащую немецкой Uniper.

Выходит, что поляков спасла та самая грязная энергия, от которой они очень хотели откреститься: украинская Добротворская ТЭС работает на смешанном топливе из газа, угля и мазута, а ТЭС в Карлсхамне вообще только на мазуте.

На интересную деталь обратили внимание в издании Eurasia Daily. Авторы напомнили, что Uniper является партнером российского «Газпрома» по проекту «Северный поток-2». То есть, фиаско ветряной «зелёной» энергетики пришлось исправлять с помощью ненавистного газопровода, заметили в редакции.

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