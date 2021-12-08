Угольные шахты обяжут ликвидировать вред экологии

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8 декабря 2021, 13:01

Фото: pixabay.com

Глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что законопроект наложит штрафы на угольщиков, которые не будут убираться за собой. Поводом для изначального закона стало заброшенное химпредприятие «Усольехимпром». А предложил распространить законопроект на угольщиков Владимир Путин после трагедии на «Листвяжной». Об этом сообщает «Coala».

Сейчас ликвидацией экологического ущерба часто занимается государство, Усолье Сибирское не единственное, так, например Байкальский целлюлозный комбинат, точнее его хвостохранилища разного класса опасности расположенные на берегу.

С 2022 же обязанность ляжет на собственников. За пять лет до завершения работ владелец предприятия будет обязан утвердить план по ликвидации загрязнения.

Закон уже прошел первое чтение, его хотят принять до нового года. Он должен вступить в силу с 1 сентября.

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