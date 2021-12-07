TESS обнаружил новую планету GJ367b размером с Марс из раскаленного железа

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7 декабря 2021, 16:25

Фото: pixabay.com

Новый астрономический объект был обнаружен случайно во время наблюдений за красным карликом GJ367. Новая экзопланета по размеру напоминает Марс, а вот по металлам и внешнему образу похожа на Меркурий. Об этом сообщает «Naked Space».

Планета находится недалеко от Солнца, температура поверхности составляет 1500 градусов, что исключает любую форму жизни. Кроме того, эта планета совершает за 8 часов полный оборот вокруг своей звезды.

Ученые шутят, что Меркурий по сравнению с GJ 367b — это хромая улитка.

Планете дали название GJ367b. Она легче Земли в 2 раза, но при этом превосходит Меркурий по плотности. Это говорит о том, что 80% планеты состоит из железа.

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