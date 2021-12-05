Новые выбросы вулкана Семеру зафиксированы в Индонезии

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5 декабря 2021, 16:16

Фото: pixabay.com

Новые выбросы горячих облаков дыма и пепла вулкана Семеру, расположенного на индонезийском острове Ява, были зафиксированы в воскресенье. Первые мощные выбросы дыма и пепла специалисты начали фиксировать с 1 декабря, сообщает «Метеовести» со ссылкой на Вулканическую службу Индонезии.

По последним данным, в результате активизации вулкана, который является высшей точкой на острове Ява, погибли 13 человек, несколько десятков были доставлены в больницу с ожогами. При этом спасатели не исключают, что число жертв может возрасти, поскольку несколько домов оказались засыпаны песком, грязью и пеплом.

В 1963 году в результате извержения вулкана Агунг на индонезийском острове Бали свыше 1500 человек погибли, еще около 100 000 лишились своих домов. Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 000 островов, расположен в так называемом тихоокеанском вулканическом огненном кольце, радиус которого составляет около 40 000 км. Эксперты также включают сюда Мексику, Новую Зеландию, Папуа-Новую Гвинею, США, Филиппины, Японию. В Индонезии на данный момент насчитывается 127 действующих вулканов, семь из которых активно извергаются.

В силу цикличности климатических процессов на Земле и в космосе, вулканическая активность достигает своего пика в определенное время года. Однако есть и космические циклы, продолжительностью 12 тысяч лет, во время смены которых количество климатических катаклизмов резко возрастает, что мы и наблюдаем в нынешнее время.

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