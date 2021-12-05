Аварийность на производствах топливно-энергетических комплексах России выросла на 22%

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5 декабря 2021, 14:43

Фото: pixabay.com

В этом году аварийность на опасных производственных объектах выросла на четверть по сравнению с прошлым годом, а рост несчастных случаев со смертельным исходом составил 26%. Об этом сообщает «Высокое напряжение» ссылаясь на замглавы Ростехнадзора Александра Дeмина.

Он подчеркнул, что, например, в сфере нефтедобычи рост аварийности на текущий момент превышает 60%, а количество несчастных случаев со смертельным исходом увеличилось на 25%.

Также Демин отметил, что чаще всего причиной аварии становится неквалифицированный персонал, который допускается к работе, а также привлечение подрядных организаций, не имеющих профессиональных скиллов для поставленной задачи.

По оценкам Ростехнадзора, человеческий фактор является причиной 60% аварийных и несчастных случаев.

Правда последняя трагедия на шахте «Листвяжной» в Кузбассе, показывает, что 51 человек погиб в результате бездействия руководства шахты в попытке получения сверхприбылей.

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