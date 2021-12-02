Ученые связали увеличение количества самоубийств с повышением влажности

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2 декабря 2021, 14:45 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество Источник: The Guardian

Фото: pixabay.com

Основываясь на данных из 60 стран в период с 1979 по 2016 год, ученые из университетов ООН, Сассекса и Женевы, а также Университетского колледжа Лондона выяснили, что в периоды повышенной влажности люди совершают самоубийства чаще, чем в жаркие дни. Более того, все более интенсивные и частые периоды влажности, связанные с глобальным потеплением, могут усугублять проблемы с психическим здоровьем. И особенно сильно это затрагивает женщин и молодых людей.

Данное исследование стало первым, проведенным в глобальном масштабе, а не на уровне какой-то определенной страны. Результаты однозначны: климатический кризис крайне негативно влияет на психическое здоровье, и особенно сильная связь между самоубийствами и влажностью наблюдается в 40 странах. В основном в жарких, таких как Таиланд и Гайана, а также в европейских, менее привыкших к повышенной температуре и влажности, в том числе в Швеции, Бельгии и Люксембурге.

«Если говорить о психическом здоровье, то здесь довольно много связей, – заявила соавтор исследования доктор Соня Айеб-Карлссон. – У людей появляется беспокойство, им трудно заснуть, все становится невыносимым. Недостаток сна, кстати, массовое явление. Заснуть в жаркую погоду трудно, еще труднее заснуть в период влажности».

Согласно исследованию, влажность мешает способности тела регулировать температуру и этот повышенный дискомфорт вводит организм в шок, а также может усугубить состояние людей, уже страдающих психическими заболеваниями. Например, эта проблема может коснуться тех, кто принимает антидепрессанты, которые также влияют на способность тела регулировать свою температуру.

«Исследование выявило интересные тенденции, связанные с увеличением количества самоубийств, особенно среди женщин и молодежи, в связи с влажностью, – говорит СоняАйеб-Карлссон. – Известно, что женщины и дети очень сильно страдают от последствий изменения климата и экстремальных погодных явлений из-за социальных структур и властных отношений. Мы должны глубже изучить эти отношения и контекстуальные причины этого в различных географических регионах и социальных группах».

Надо заметить, что так же негативно на людях, и снова в особенности на женщинах и детях, сказывается и жара. Исследования в Южной Африке показали, что даже небольшой всплеск температуры значительно увеличивает риск нападений, изнасилований и даже убийств. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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