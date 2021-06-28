Жара способствует насилию и повышает агрессию у мужчин

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июня 2021, 19:43 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество Источник: The Ecologist

Фото: cоцсети

Для женщин повышение температуры может быть прямой причиной насилия, примененного к ним. Исследования показали, что даже небольшой всплеск температуры значительно увеличивает риск нападений, изнасилований и даже убийств.

Не так давно в Южной Африке было проведено исследование, в котором оценивались данные о температуре и преступности за пять лет. По данным из всех 1158 полицейских участков региона, было обнаружено, что более высокий уровень насилия, включая убийства, был зафиксирован именно в периоды жары. Например, в округе Цване, провинция Гаутенг, уровень насильственных преступлений был на 50% выше в дни с высокой температурой, нежели в дни с низкой. Другое исследование, проведенное в том же районе, выявило сезонные закономерности преступности и показало: насилие чаще всего встречается в летние месяцы.

И хотя мы привыкли объяснять преступления экономическими и социальными особенностями, это не всегда верно. Такой фактор как тепло игнорировать нельзя.

Но как высокие температуры увеличивают риск насилия?

Исследователи уверены: изменения погодных условий, особенно температуры, сильно влияют на физиологию и поведение, в частности на уровень комфорта, эмоциональную стабильность и чувство благополучия. Также в результате жары люди склонны собираться на открытом воздухе, где возрастает возможность совершения контактных преступлений.

Мощным триггером насилия является и употребление алкоголя, которое обычно учащается в жаркие дни. Таким же триггером становится обезвоживание, связанное с нарушением настроения и гневом.

Так нахождение в неприятно жаркой среде вызывает раздражительность и агрессивные мысли, а еще снижает положительные эмоции, такие как радость и счастье. Особенно чувствительны к смене поведения на агрессивное в жару – мужчины.

«Во всем мире кризисы, вызванные изменением климата, усугубляют насилие в отношении женщин», – отмечает национальный координатор организации «Женщины, затронутые горнодобывающей промышленностью» Францина Нкоси.

По данным полиции, в 2019 году более 2700 южноафриканских женщин и 1000 детей были убиты.

Кстати, влияние жары на агрессию подтверждают и исследования Принстонского университета и Калифорнийского университета в Беркли. Ученые убеждены, что масштабы насильственных, сексуальных преступлений и преступлений против собственности выше в жаркие дни по сравнению с холодными. И хотя климат не является единственной или основной причиной насилия, он совершенно точно усугубляет ранее существовавшую социальную и межличностную напряженность в любом обществе, независимо от богатства или стабильности.

И конечно, степень воздействия погодных условий на насилие варьируется в зависимости от условий и зависит еще и от таких факторов как контроль над огнестрельным оружием, гендерное неравенство, злоупотребление психоактивными веществами и социально-экономическая уязвимость.

А еще повышение температуры, так же, как и дождь, может увеличить риск беспорядков, гражданской войны или этнического конфликта в среднем на 14%.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости