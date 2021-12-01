Не менее 191 свалки ликвидируют в России до 2024 года

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1 декабря 2021, 14:36

Фото: pixabay.com

В России полных ходом идёт уборка. До 2024 года за счёт средств из федерального бюджета планируется ликвидировать не менее 191 свалки в населённых пунктах, заявила замглавы Минфина Ирина Окладникова в ходе заседания Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам при обсуждении закона о федеральном бюджета на 2022-2024 годы. Об этом сообщает «Экология производства».

По её словам, более 340 миллиардов рублей бюджетных средств направят на реализацию нацпроекта «Экология», в том числе эти деньги пойдут на ликвидацию городских свалок.

«Предполагается, что за счёт программы «Экология» и с учётом тех дополнительных ресурсов, которые предусмотрены, мы сможем ликвидировать не менее 191 свалки в населённых пунктах до 2024 года», — сказала Окладникова.

Кроме того, предусмотрен ряд мероприятий, которые позволят создать к 2024 году сеть наблюдения за поглощением парниковых газов. Замглавы Минфина также отметила, что более 1,8 триллиона рублей в федеральном бюджете заложено на модернизацию транспортной инфраструктуры. Эти деньги пойдут на развитие внутригородских дорог, межрегиональных и магистральных трасс.

Параллельно идет отчистка рек и водоемов, уборка мусора на Байкале и в Арктике. А также регионы пытаются воплотить в жизнь федеральную программу «чисты воздух», к сожалению, пока программа буксует.

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