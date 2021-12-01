На Бориса Джонсона подали в суд из-за саботажа в борьбе с климатическими изменениями

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1 декабря 2021, 14:08

Фото: wikipedia

Британские экоактивисты при поддержке организации Plan B Earth обвинили Бориса Джонсона в том, что он нарушил свои юридические обязательства по принятию практических и эффективных мер для решения климатического кризиса. Об этом сообщает «Экологическая вахта».

Активисты подали коллективный иск в Лондонский суд. Они уверены, что правительство Бориса Джонсона нарушает права человека, игнорируя экологическую катастрофу на планете, а также дискриминирует молодое поколение всей страны и, в частности, Лондона, которое в будущем ощутит на себе основные последствия изменения климата.

В ноябре на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) Борис Джонсон призывал мировых лидеров «нажать на все рычаги» для спасения планеты от климатической катастрофы.

При этом королевский адвокат Ричард Хани, представляющий в суде премьер-министра Британии, указал, что суд не должен принимать к рассмотрению этот иск. «Закон о правах человека не придает юридической силы положениям Парижского соглашения, поэтому суд не имеет полномочий рассматривать, нарушает ли его Великобритания», — указал адвокат. Он также отметил, что претензии со стороны экоактивистов основаны на утверждении, что изменение климата может привести к социальному и экономическому краху, которое, в свою очередь, является обобщенным и гипотетическим.

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