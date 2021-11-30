В Москве от самостроя освободили более 5000 кв.м. ООПТ

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30 ноября 2021, 14:41

Фото: пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы

В этом году Госинспекция по недвижимости в городских парках на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) обнаружила и демонтировала 24 ветхих, руинированных и незаконно возведенных строения, — рассказал заместитель мэра Владимир Ефимов.

Высвободившаяся площадь зеленых территорий составила 5 340 квадратных метров. Наибольшее количество нелегальных объектов – 10 – выявили и демонтировали в Северо-Западном округе, 8 объектов – в Западном, на юго-востоке столицы устранили 5 самостроев и одну незаконную постройку демонтировали в Восточном округе. Об этом сообщает «НИА Экология».

Факты самозахвата земель и возведения объектов, обладающих признаками самовольного строительства, были выявлены на территории природно-исторических парков «Измайлово», «Кузьминки-Люблино», «Тушинский» и «Москворецкий», природного заказника «Долина реки Сетунь», памятника природы «Серебряный Бор» и других.

Как рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, особую опасность представляют собой заброшенные разрушающиеся постройки.

«Так, около поймы реки Сетунь были выявлены три самостроя общей площадью 227 квадратных метров, которые находились в полуразрушенном состоянии и были окружены строительным мусором», — пояснил он.

Еще один пример: на территории природно-исторического парка «Тушинский» обнаружили семь полуразрушенных строений, возведенных из железобетонных плит. Сейчас все эти и другие объекты самостроя демонтированы, а парковые территории приведены в надлежащий вид.

Вышеуказанные объекты, расположенные в границах ООПТ, находятся на контроле Госинспекции по недвижимости и ГПБУ «Мосприрода» вплоть до их демонтажа.

Странно что на Воробьевых горах ничего не демонтировано, там огромное скопление ветхих и разрушающихся многоэтажных построек, которые в буквальном смысле трещат по швам. Ну может в следующем году руки дойдут.

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