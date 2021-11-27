Электрокары BMW будут заряжать от навоза

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27 ноября 2021, 11:43

Фото: pixabay.com

Компания BMW объявила, что начнет использовать новый источник энергии для зарядки электрокаров - автопроизводитель будет получать электроэнергию путем улавливания метана из навоза. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам топ-менеджера BMW Energy Services Адама Лэнгтона, такой способ зарядки позволит не только снабжать автомобили чистой энергией, но и сократит выбросы метана на молочных фермах, а также принесет сельскохозяйственным общинам новый источник дохода.

В середине октября принц Уэльский Чарльз рассказал, что его автомобиль Aston Martin стал ездить на биотопливе, произведенном из сыра и вина. Случай принца назвали изысканным, однако специалисты считают, что идею не удастся распространить на всю Великобританию.

Пожалуй, для России, биотопливо из навоза подходит как-никуда лучше. Думаю, что эта новость быстро приблизит появление электрокаров BMW на российских дорогах. У нас дефицита в такой энергии точно не будет, да и фермеры наконец будут не платить за утилизацию навоза, а наоборот получать за него дополнительную прибыль как за материал для биотоплива.

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