Сезон ураганов в Атлантике завершается

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26 ноября 2021, 17:24

Фото: pixabay.com

Подведены первые итоги сезона ураганов в Атлантике, хотя официально он завершается 30 ноября, однако Всемирная метеорологическая организация уже подвела его первые итоги. Об этом сообщают «Метеовести» и центр «Фобос».

Второй год подряд список из наименований штормов в который входит 21 имя использован полностью. Последним, получившим имя, стал тропический шторм «Ванда», который в начале ноября 2021 года беспорядочно пронесся через северную часть Атлантического океана.

Из ураганов нынешнего сезона особенного внимания заслуживает «Ида», которая стала самой смертоносной и самым разрушительным шторм сезона. На пике своего развития «Ида» имела 4-ю категорию по шкале Саффира-Симпсона и прошла путь через Карибское море. Ураган вышел на берег недалеко от города Новый Орлеан 30 августа, в 16-ю годовщину урагана «Катрина», и нанёс обширный ущерб инфраструктуре спровоцировав отключение электроэнергии в Луизиане. Затем «Ида» превратилась в посттропический циклон, и, двигаясь через северо-восток США, превысила несколько рекордов количества осадков, вызвав нарушение работы транспортных систем и сильные внезапные наводнения, которые привели к десяткам жертв.

По мнению специалистов, в этом сезоне возможно ожидать возвращение явления Ла-Нинья, которое связано с колебаниями температуры поверхностных вод в Тихом океане, оказывающее заметное влияние на климат.

Если Ла-Нинья возникнет, то в ближайшие недели также может сыграть свою роль и повлиять на оставшиеся дни сезона ураганов в Атлантике, сделав атмосферные условия более благоприятными для образования тропических штормов в Атлантическом океане.

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