Ученые из Челябинска создали сорбент для очистки промышленных земель

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23 ноября 2021, 14:40

Во многих городах Урала за десятилетия работы металлургических производств выросли новые горы техногенных отходов. Фото:

Сотрудники Южно-Уральского госуниверситета разработали не имеющий аналогов сорбент, который нейтрализует опасные вещества в почве и водоемах, куда сбрасывались стоки производств. Об этом сообщает «Российская газета».

Уже через три месяца контакта с сорбентом мертвый грунт преображается и в нем появляются простейшие жизненные формы, при этом вещество способно безвозвратно нейтрализовать практически все опасные вещества: мышьяк, кадмий, кобальт, никель, свинец. Уникальное вещество создается из отходов металлургического производства, а применение сорбента сопровождается поглощением углекислого газа.

Методов реабилитации почв и водоемов существует немало, но все они не решают главной проблемы - окончательной нейтрализации вредных веществ, подчеркивает Владимир Гурвич, замдиректора группы компаний «Курс», занимающейся экологической проблематикой.

Задача - запустить процесс, обратный выщелачиванию, для минерализации опасных элементов. И вот челябинские исследователи запатентовали композиционный материал, способный эффективно связывать тяжелые металлы и радионуклиды.

Надеюсь, эти изобретения помогут в очистке Усолье-Сибирского, а также реки Ангары и её притоков, где сейчас военные ведут ликвидацию последствий работы брошенного завода. А также на золотодобывающих и металлургических предприятиях, такой сорбент просто необходим.

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