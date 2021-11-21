В Республике Алтай на границе с Монголией демонтировали колючую проволоку для свободной миграции животных

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21 ноября 2021, 13:42

Фото: WWF России

В Республике Алтай на плато Укок, на участке границы с Монголией, демонтировали километры колючей проволоки для свободной миграции диких животных. Работу провели сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий Республики Алтай при поддержке WWF России и Фонда «Мир Вокруг Тебя».

Инженерно-технические сооружения на высокогорном плато Укок установлены еще в восьмидесятых годах прошлого столетия, где сходятся границы четырех государств: России, Монголии, Казахстана и Китая. Сооружения представляют собой длинный забор протяженностью в десятки километров с несколькими рядами колючей проволоки, натянутой между деревянных столбов. Как говорится ни человек не пройдет, ни птица не пролетит, всех проволока покалечит.

В то же время плато Укок — уникальная природная территория, местообитание редких видов животных, объект природного наследия ЮНЕСКО, где в 2005 году здесь создан природный парк «Зона покоя Укок». На этой территории обитает снежный барс (ирбис), а также такие очень редкие животные, как манул, дзерен, алтайский горный баран (аргали), чёрный аист, горный гусь, степной орёл и другие исключительно редкие виды.

Заборы колючей проволоки много лет преграждали пути миграции животных, губили диких зверей и птиц, кто пытался преодолеть преграду, калечили и домашних животных скотоводов, которые живут на плато Укок.

Сегодня участок в 22 км, который использовали дикие животные для миграции, свободен от колючей проволоки, осталось убрать 500 метров заградительных сооружений в труднодоступном уголке плато. В ближайшее время при поддержке WWF здесь установят фотоловушки, чтобы проверить, насколько животные освоились на новом участке.

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