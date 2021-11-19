В мире появился первый водородный грузовой велосипед

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19 ноября 2021, 15:19

Фото: pixabay.com

Грузовые электровелосипеды уходят в прошлое, им уже на колеса «наступают» водородные. Хотя велосипед еще не представлен на рынке, но он может быть доступен в будущем.

Специалисты считают, что грузовой велосипед, работавший на инновационных водородных батареях, может представлять будущее транспорта с педальным приводом. Об этом сообщает «Spring wise».

Компания LAVO сделала велосипед с гибридной водородной батареей, который с помощью энергии от солнечных батарей расщепляет воду на водород и кислород и преобразует их в энергию. Всего 10 минут зарядки достаточно, чтобы велик проехал 150 км.

А дополнительный резервуар для воды весит менее полутора килограмм — в сравнении с 6 килограммовой дополнительной батарей электровелосипеда.

Пока водородные топливные элементы еще недостаточно эффективны для использования в более крупных транспортных средствах, таких как автомобили, так как извлечение водорода может занять больше энергии, чем получено из самого водорода. Но технологии идут вперед и возможно в скором будущем, выбросы углекислого газа в годах сильно снизиться.

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