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В мире появился первый водородный грузовой велосипед

, 15:19

В мире появился первый водородный грузовой велосипед
Фото: pixabay.com

Грузовые электровелосипеды уходят в прошлое, им уже на колеса «наступают» водородные. Хотя велосипед еще не представлен на рынке, но он может быть доступен в будущем.

Специалисты считают, что грузовой велосипед, работавший на инновационных водородных батареях, может представлять будущее транспорта с педальным приводом. Об этом сообщает «Spring wise».
Компания LAVO сделала велосипед с гибридной водородной батареей, который с помощью энергии от солнечных батарей расщепляет воду на водород и кислород и преобразует их в энергию. Всего 10 минут зарядки достаточно, чтобы велик проехал 150 км.

А дополнительный резервуар для воды весит менее полутора килограмм — в сравнении с 6 килограммовой дополнительной батарей электровелосипеда.

Пока водородные топливные элементы еще недостаточно эффективны для использования в более крупных транспортных средствах, таких как автомобили, так как извлечение водорода может занять больше энергии, чем получено из самого водорода. Но технологии идут вперед и возможно в скором будущем, выбросы углекислого газа в годах сильно снизиться.

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