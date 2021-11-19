Власти Хакасии опять просят отменить аукцион на разработку угольного месторождения

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19 ноября 2021, 14:02

Фото: pixabay.com

Несмотря на все референдумы против угледобычи, в Хакасии на аукцион выставлен новый участок недр. Предыдущий, Чалпан-4 на Бейском месторождении, был отменен под давлением местных жителей.

Реакция властей оказалась весьма предсказуемой – правительство направило письмо в Роснедра с просьбой об отмене аукциона. Об этом сообщает «Coala».

Ситуация довольно забавная – аукционы на разработку месторождений появляются не из ниоткуда. Сначала они проходят согласование в Минприроды республики, а также в Госохранинспекции Хакасии. И каждый раз, когда информация о новом месторождении попадает в СМИ, власти начинают сокрушаться об экологии и просят отменить аукцион.

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