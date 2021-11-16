Ученые из Великобритании считают, что число самоубийств растет из-за изменений климата

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16 ноября 2021, 19:36

Фото: pixabay.com

Исследование Сассекского университета (Великобритания) показало, что повышение влажности на планете, которое связано с изменением климата, с большой долей вероятности привело к увеличению числа самоубийств. Об этом сообщает «Экологическая вахта», исследование опубликовано в издании «Nature».

Периоды высокой влажности, сильнее всего сказывались на женщинах и молодых людях - влажность негативно сказывается на способности организма регулировать свою температуру.

По открытым данным, только в 2016 году 1,1 миллиарда человек во всем мире пострадали от психических заболеваний. Сейчас их количество сильно увеличилась из-за влияния пандемии коронавируса. Данные о самоубийствах у населения взяты и пранализированны из базы данных ВОЗ о смертности, в которых представлены данные по 60 странам на протяжении 25 лет.

Изменение климата влияет на погоду, в том числе путем изменения тепловых волн. Изменения температуры и темпы её изменения могут превышать способность человека и природы к адаптации.

Тепловые волны примечательны тем, что они непосредственно усугубляются изменением климата наряду с другими факторами, такими как городские острова тепла и могут создавать режимы тепла и влажности, которые не пригодны для проживания человека.

Антидепрессанты, которые принимают люди с психическими заболеваниями, также усугубляют негативный эффект повышенной влажности.

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