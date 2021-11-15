Амстердам переходит на биоразлагаемые материалы в городском строительстве

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15 ноября 2021, 13:41

Фото: pixabay.com

С 2025 года все новые здания в Амстердаме будут состоять из биоматериалов минимум на 20%. Соглашение, которое называется Green Deal Timber Construction, было подписано всеми 32 муниципалитетами в столичном регионе Амстердама, пишет издание «Deezin».

Город хочет уменьшать свою зависимость от стали и бетона, так как эти материалы создают большое количество углекислого газа во время их производства.

В первую очередь для строительства планируют использовать дерево, коноплю и пробку, а также другие материалы, полученные из биоразлагаемого живого вещества.

В глобальном масштабе на изготовление различных материалов в настоящее время приходится около 40 процентов всех выбросов парниковых газов. Чтобы уменьшить эту цифру, многие архитекторы по всему миру обращаются к древесине для строительства из-за её устойчивости.

Одним из самых больших преимуществ древесины является то, что она может изолировать большое количество углерода из атмосферы и хранить его в здании, компенсируя выбросы углерода, генерируемые зданием в течение его срока службы.

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