Озоновая дыра над Антарктидой установила новый рекорд

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15 ноября 2021, 10:06

Фото: Eric Nash/NASA/Ozone Watch

В NASA показали, как гигантская озоновая дыра над Антарктидой увеличилась в размерах в этом году, установив новый рекорд. Сейчас ее площадь сравнима с территорией Северной Америки. Ожидается, что в этом году дыра закроется не раньше конца ноября, говорится в «National Geographic».

Озон скапливается высоко в верхних слоях атмосферы Земли защищая её от воздействия ультрафиолетовой солнечной радиации.

Холодная зима в Южном полушарии и возможные эффекты глобального потепления привели к тому, что дыра увеличилась до колоссальных размеров — сейчас она занимает площадь в 24,8 млн км².

Монреальский протокол 1987 года, ограничивающий использование озоноразрушающих веществ, оказался ошибочной гипотезой, что и доказывает рост дыры над Антарктидой. По протоколу, без выбросов фреона, дыра должна была полностью исчезнуть примерно к 2015 году, сейчас даты перенесли на 2050 или 2060 год. Посмотрим, но похоже дело совсем не в фреоне, а выбросах метана и других газов.

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