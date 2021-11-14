В Шотландии вырубают лес, чтобы спасти планету

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14 ноября 2021, 13:45

Фото: pixabay.com

Вырубать лес, чтобы спасти планету — это реальная мера, которую применяют в Шотландии. Деревья способны накапливать углерод, а в лесу Банлойт деревья накопили 1,3 млн тонн СО2 — это 2% годового углеродного следа Шотландии. Об этом сообщает «Sky news».

Используя лазеры, установленные на дронах, для сканирования деревьев и изучения протяженности и глубины торфа, ученые смогли измерить количество хранящегося углерода.

Стив Миклрайт, исполнительный директор благотворительной организации, сказал, что 60 000 местных деревьев выращиваются в специализированном питомнике каждый год и высаживаются на холмах.

Старые и поврежденные деревья выделяют больше СО2, чем удерживают, и тем самым вредят планете. Поэтому их срубили для общего блага.

Есть и противники такой теории, так, например физик-ядерщик из Петербургского института ядерной физики Анастасия Макарьева более десяти лет отстаивает теорию о том, что таёжные леса России регулируют климат северных районов Азии. Многие западные метеорологи с ней не согласны, но правительство и ученые России заинтересовались этой теорией.

Так называемые «летающие реки» — это преобладающие ветра, которые поглощают выделяемый лесами водяной пар и доставляют дожди в отдаленные водные бассейны. Спорная теория предполагает, что ветрами управляют сами леса.

Есть ещё одна теория, как лес в целом влияет на климат, ученые давно обратили внимание, что над лесами формируется свой микроклимат и дожди там проливаются в жаркие периоды чаще на 15% чем на безлесье. А утренние или вечерние туманы в лесу, говорят о том, что он сам себя охлаждает, как самостоятельная большая экосистема. И самое интересное, что они влияют на мировую циркуляцию воды, просто эта связь еще не до конца ясна.

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