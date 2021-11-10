Росприроднадзор назвал количество экологических нарушений в Арктике

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10 ноября 2021, 14:34

Фото: ТАСС

Глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова опубликовала в своем аккаунте Инстаграм результаты экологических проверок нефтяных компаний Арктики. Мероприятия начались еще в прошлом году. На сегодняшний момент инспекторы провели 21 масштабную проверку, в процессе которых выявлено 2850 нарушений. Радионова отметила, что нарушения были на каждом объекте. Об этом сообщает «НИА Экология».

Больше всего нарушений выявлено на предприятии «Мурманэнергосбыт» — 608 и в компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» — 554. Руководитель Росприроднадзора сообщила, что проверки продолжатся минимум до конца текущего года и призвала руководство организаций заняться инвентаризацией собственных объектов.

Арктическая зона очень тяжело восстанавливается после разного рода аварий и разливов, поэтому чтобы сохранить эту уникальную экосистему человек должен внимательно следить за оборудованием, а также за хранением и перевозкой ископаемых или ГСМ.

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