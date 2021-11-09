В Болгарии обмелел Дунай

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9 ноября 2021, 19:21

Фото: Соцсети

Обмеление Дуная на нескольких участках болгарского побережья достигло критических отметок. По официальной информации, глубина реки в районе пункта Ново-Село на данный момент составляет всего 35 сантиметров. Неподалёку от границы с Румынией, около «Дунайского моста-2», этот показатель едва превышает 70 сантиметров. Такое положение дел серьёзным образом угрожает не только экологии региона, но и судоходству. Об этом сообщает «НИА Экология».

Однако пока власти Болгарии не вводят соответствующих ограничений – на прошлой неделе в порт Видина вошли сразу два круизных лайнера.

Эксперты называют, в качестве причин снижения уровня воды хозяйственные работы в ряде прибрежных регионов, а также жаркое и прошедшее практически без дождей лето.

Специалисты уверены, что на восстановление Дунаю потребуется несколько лет.

А если изменения климата в этом регионе продолжатся и выпадать осадков станет меньше, не так как было прежде? Обеспокоенность нужно проявлять уже сейчас, тем более судоходство в обмелевшей реке может привести к гибели экосистем и экологической катастрофе Дуная. А ведь это вторая по протяжённости река в Европе, её длина составляет 2860 км.

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