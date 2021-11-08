Глобальное потепление обойдётся Арктике в 5 трлн рублей

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8 ноября 2021, 11:21

25% планеты занята вечной мерзлотой. Большая часть ледников находится на территории России. Глобальное потепление может в скором времени отразиться на экономике. В ФАНУ «Восточный центр государственного планирования» прогнозируют через 30 лет размер ущерба для инфраструктуры Арктики в 5 трлн рублей.



С повышением среднегодовой температуры в регионе происходит разрушение фундаментов. Движение почвы создаёт риски для повреждения газопроводов, железнодорожных путей, отметил директор ФАНУ Михаил Кузнецов. Пока у человечества есть время, чтобы предотвратить развитие негативного сценария. Учёные изучают вопрос создания единой системы мониторинга климата.



Особое внимание уделено изучению лесов. В арктической зоне Сибири начинает расти лес, при этом количество пожаров в данном регионе постепенно увеличивается. Пожары уже фиксируются на побережье Ледовитого океана.



В Ямало-Ненецком автономном округе деградируют пастбища. Большие стада животных вынуждены переходить в другие регионы. В таянии ледников есть и положительные моменты. По Северному морскому пути будут плавать грузовые суда, что положительно скажется на торговле. Сроки доставки грузов из Юго-Восточной Азии в Европу сократятся как минимум на 40%.





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