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Глобальное потепление обойдётся Арктике в 5 трлн рублей

, 11:21

Глобальное потепление обойдётся Арктике в 5 трлн рублей

25% планеты занята вечной мерзлотой. Большая часть ледников находится на территории России. Глобальное потепление может в скором времени отразиться на экономике. В ФАНУ «Восточный центр государственного планирования» прогнозируют через 30 лет размер ущерба для инфраструктуры Арктики в 5 трлн рублей.

С повышением среднегодовой температуры в регионе происходит разрушение фундаментов. Движение почвы создаёт риски для повреждения газопроводов, железнодорожных путей, отметил директор ФАНУ Михаил Кузнецов. Пока у человечества есть время, чтобы предотвратить развитие негативного сценария. Учёные изучают вопрос создания единой системы мониторинга климата.

Особое внимание уделено изучению лесов. В арктической зоне Сибири начинает расти лес, при этом количество пожаров в данном регионе постепенно увеличивается. Пожары уже фиксируются на побережье Ледовитого океана.

В Ямало-Ненецком автономном округе деградируют пастбища. Большие стада животных вынуждены переходить в другие регионы. В таянии ледников есть и положительные моменты. По Северному морскому пути будут плавать грузовые суда, что положительно скажется на торговле. Сроки доставки грузов из Юго-Восточной Азии в Европу сократятся как минимум на 40%.

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Мнение

Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

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