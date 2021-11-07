Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

7 ноября 2021, 16:52

Фото: Соцсети

Балтийское море - самое молодое море на планете и одна из самых чувствительных экосистем. Поэтому изменение климата здесь отражается быстрее, чем в других местах. Об этом сообщает Euronews.green.

Лосось и треска, которые когда-то в изобилии водились в Балтийском море, становятся все более редкими обитателями. Эти виды вымирают не только из-за чрезмерного рыболовства, но и из-за сокращения нерестилищ.

Ученые говорят, что Балтийское море на глубине более 80 метров уже считается мертвой зоной, так как количество кислорода в нем недостаточно для живых организмов.

Из-за изменения климата за последние десять лет, скорость пополнения воды сильно снижается, и это создает серьезные проблемы для полузамкнутой экосистемы. Суровые зимы бывают очень редко. Вода, скорее всего, становится теплее.

Тяжелым бременем на такое мелкое и небольшое море ложится загрязнение, вызванное промышленным производством и сельским хозяйством. Из-за этого Балтика признана одной из самых загрязненных экосистем в мире.

Если так дальше продолжится, то Балтийское море может превратиться в Балтийское озеро.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости