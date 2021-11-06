В Дагестане создадут «зеленый пояс» вокруг городов

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6 ноября 2021, 14:31

Фото: Соцсети

Депутаты дагестанского парламента предложили создать вокруг городов республики «зеленый пояс» и запретить всякое строительство в парках и скверах. Об этом сообщает «Зеленая Россия».

Еще в 2016 году по инициативе Общероссийского народного фронта президент России подписал закон «О зеленом щите». Согласно ему, вокруг крупных городов должны появиться лесопарковые зеленые пояса. В Дагестане подобного документа пока нет.

Крупным городам просто необходима «зеленая» защита. Мировая тенденция строительства идет к озеленению городов и создание вокруг них зеленых зон. Города стараются расширять вверх, а не расползаться и занимать новые территории. Застраивают свалки или высаживают на их месте парки и зеленые зоны отдыха.

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