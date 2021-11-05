Последняя угольная шахта Словении будет производить чистую энергию

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5 ноября 2021, 14:06

Фото: Соцсети

У последнего комплекса по добыче бурого угля в Словении есть десять лет, чтобы найти решение по дальнейшему применению своих мощностей, так как страна намерена отказаться от использования ископаемого топлива в 2033 году. Об этом сообщает «Экологическая вахта».

Оператор угольной шахты рассматривает возможности по добыче метана и создания гравитационной электростанции: в Словении начинается реализация проектов в области чистой энергии, софинансируемых Исследовательским фондом угля и стали Европейского Союза (RFCS). Один из них, Gravpower 2.0, предназначен для электростанции, которая будет использовать гравитационную энергию с интеллектуальной системой управления накоплением энергии. Компания проанализирует технические возможности подземной угольной шахты для размещения системы хранения энергии после прекращения добычи. Еще одно возможное использование заброшенных подземных тоннелей - умное сельское хозяйство в рамках проекта Mine4Food.

Почти 200 стран и мировых организаций намерены отказаться от угля, но при этом, Австралия, Индия, Китай и США не подписали соглашение. Страны являются одними из крупнейших добытчиков угля. Недавно СМИ сообщили, что китайское правительство приказало угольным шахтам производить больше угля.

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