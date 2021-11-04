В Польше перестали убирать опавшие листья, чтобы спасти ежей

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4 ноября 2021, 16:41

Фото: Соцсети

В польском городе Рыбник не убрали опавшую листву, чтобы животные и растения смогли в ней «перезимовать». Об этом сообщают «РИА Новости».

Это будет работать как одеяло – под ним смогут укрыться чувствительные растения и мелкие животные вроде ежей и зайцев.

Никаких мусорных пакетов, никакого сжигания; листва выступит еще и в роли естественного удобрения. Почему бы нам не делать так же. Очищать собираются только пешеходные дорожки: собранные на них листья не сожгут, а разложат у деревьев.

Да и самим деревьям от этого большая польза, так как гниющая листва убережет и согреет их корни во время морозов.

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