Greenpeace: более 100 стран прекратят вырубку лесов к 2030 году

3 ноября 2021, 13:58

Фото: Соцсети

Декларация о защите лесов была подписана лидерами 110 стран на климатическом саммите COP26 в Глазго. Главная хорошая новость: к плану присоединились Бразилия с джунглями Амазонки и Россия с крупнейшими в мире лесами умеренного пояса. На цели программы по борьбе с обезлесением будут потрачены порядка $19,2 млрд как госсредств, так и частных инвестиций. По расчетам, средства будут направлены на борьбу с пожарами, восстановление лесов в развивающихся странах, а также поддержку коренных народов. Об этом сообщает «Ресайкл».

Единственно, что настораживает, то, что Декларация практически не детализирована. По оценкам руководителя лесного отдела Greenpeace Алексея Ярошенко, шансов на реальные изменения не очень-то и много, поскольку потребность в дешевой древесине пока перевешивает все опасения по поводу биоразнообразия и климата:

«Прошлый опыт показывает, что с большой вероятностью не изменится ничего, или почти ничего. Без малого три десятилетия назад на еще более представительной встрече - конференции ООН по окружающей среде и развитию 1992 года в Рио-де-Жанейро («Саммите Земли») - были приняты так называемые «Лесные принципы» (Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Forests), гораздо более детальная декларация о том, что такое хорошо и что такое плохо по отношению к лесам на мировом уровне. Несмотря на ее высокий статус и обилие красивых слов о важности сохранения лесов, за прошедшее время ни одна сколько-нибудь серьезная глобальная лесная проблема не была решена, масштабы бесхозяйственного лесопользования выросли, скорость уничтожения остатков диких лесов планеты и связанного с ними биоразнообразия увеличилась. С тех пор разнообразные международные соглашения и декларации по поводу сбережения лесов множатся, как грибы после дождя - но реальных перемен к лучшему на глобальном уровне пока не наблюдается».

