Спасательная операция ялтинской сосны удалась

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28 октября 2021, 15:34

Фото: Соцсети

В Ялте спасли сосну. Дерево выросло на крыше недостроенного еще в советское время детского сада, который теперь стали сносить для строительства школы. Об этом сообщает «РИА новости».

Подрядчик снес всё, кроме единственного столба с деревом, которое жители попросили спасти. Сосну аккуратно сняли и пересадили в сквер.

Любить природу не сложно, и она всегда вам ответит взаимностью за бережное отношение к ней.

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