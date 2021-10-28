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Спасательная операция ялтинской сосны удалась

, 15:34

Спасательная операция ялтинской сосны удалась
Фото: Соцсети

В Ялте спасли сосну. Дерево выросло на крыше недостроенного еще в советское время детского сада, который теперь стали сносить для строительства школы. Об этом сообщает «РИА новости».

Подрядчик снес всё, кроме единственного столба с деревом, которое жители попросили спасти. Сосну аккуратно сняли и пересадили в сквер.

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