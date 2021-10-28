Где и как во Вселенной образуются золото и платина
28 октября 2021, 12:06
Происхождение тяжелых элементов во Вселенной до конца не определено. Новое исследование, проведенное учеными из Массачусетского технологического института и Университета Нью-Гэмпшира, предполагает, что двойные нейтронные звезды являются вероятным источником золота, платины и других тяжелых элементов.
Оказалось, что за последние 2,5 млрд лет при слиянии нейтронных звезд появилось больше тяжелых металлов, чем при столкновениях их с черными дырами. Результаты работы опубликованы в Astrophysical Journal Letters.
Это первое исследование, в котором сравниваются два типа слияния с точки зрения выхода тяжелых металлов. Авторы работы уже назвали нейтронные звезды космической «золотой жилой» тяжелых элементов.
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