Источником загрязнения нефтепродуктами в Чёрном море оказался затонувший корабль «Адмирал Нахимов»

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27 октября 2021, 11:49

Фото: surcouf.livejournal.com

Студенты МАИ, используя снимки из космоса, смогли определить наиболее вероятный источник появления в Чёрном море нефтяных пятен, в которые случайно попали во время заплыва спортсмены. Им оказался пассажирский пароход «Адмирал Нахимов», затонувший неподалёку от Новороссийска ещё в 1986 году. Об этом сообщает «НИА Экология».

«Пятна имеют вид линейчатых сликов, что характерно для подводных источников нефти. В данном случае это говорит о выделении остатков нефтепродуктов, которые находились в топливных танках лайнера. На снимках из космоса отчетливо видно, что загрязнения не являются выбросами канализации или сликами биогенного происхождения», — пояснил генеральный директор участвующей в исследовании акватории межрегиональной группы «РискСат» Алексей Кучейко.

Координаты эпицентра разлива совпали с координатами затонувшего 35 лет назад «Адмирала Нахимова». Экологи настаивают на необходимости подъёма судна.

Напомним, что жертвами загрязнения нефтепродуктами Чёрного моря, стали спортсмены. Перемазанные мазутом пловцы мужчины и женщины с трудом могли открыть глаза, а слипшиеся волосы им пришлось ещё долгое время отмывать. Спортсмены рассказали, что участвовали в заплыве в районе Кабардинки и попали в нефтяное пятно.

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