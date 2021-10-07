Участники массового заплыва в Кабардинке попали в нефтяное пятно в море

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7 октября 2021, 12:56 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Стали известны новые факты загрязнения нефтепродуктами Чёрного моря, на этот раз жертвами загрязнения стали спортсмены. Перемазанные мазутом пловцы мужчины и женщины с трудом могли открыть глаза, а слипшиеся волосы им пришлось ещё долгое время отмывать. Спортсмены рассказали, что участвовали в заплыве в районе Кабардинки и попали в нефтяное пятно. Об этом сообщает «Экология жизни».

«Мы участвовали в серьезном заплыве. Плыли километр и теперь похожи на свинок. Мы наглотались этой ужасной воды. Сейчас немного оттерлись, но не могли сначала открыть глаз. Сложно расчесать теперь волосы. Страшно за рыб и птиц», - рассказали участники заплыва.

Естественно, на такое ЧП сразу же прибыли специалисты Росприроднадзора, которые начали проверку по факту обнаружения нефтепродуктов в акватории Чёрного моря под Новороссийском. Пока причина загрязнения не установлена, но первые догадки уже есть. За несколько дней до соревнований инспекторы Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора обнаружили, что неизвестные откачивают нефтепродукты с сухогруза RIO, севшего на мель в районе Кабардинки.

Состояние Чёрного моря ухудшается с каждым годом, а предприниматели временщики, сознательно сливают в акваторию всю грязь и отходы от производств, чтобы не тратить деньги на очистные сооружения, даже не задумываясь о будущем своих детей и других поколений. Морские экосистемы восстанавливаются очень медленно. Так, по последним наблюдениям, воды, впадающие в море наполнены сельскохозяйственными удобрениями такими как азот и фтор. Далее попадая в Черное море, ядовитые отходы поглощаются микроорганизмами и водорослями, которые бурно растут и гниют на дне, потребляя кислород из воды. От недостатка кислорода гибнет множество рыб, моллюсков и ракообразных, а еще к этому нужно добавить загрязнение морских вод пластиком и массовыми разливами нефти.

Это уже третье нефтяное пятно, обнаруженное в Чёрном море в этом году. Напоминаем, что в середине лета было обнаружено пятно недалеко от Новороссийска. По оценкам ученых, площадь пятна от разлива нефти составляла 80 километров квадратных. Горючее вылилось из греческого танкера Minerva Symphony при погрузке с выносного причального устройства. Ещё одно ЧП, где несколько нефтяных пятен были обнаружены в Туапсе недалеко от пляжа и это в самый разгар купального сезона. По предварительной версии – это была незаконная врезка в глубоководный канализационный коллектор. Нефтесодержащие продукты проникали на прибрежную акваторию Туапсе дважды, в такой ситуации следует ожидать и последующих сбросов. И всё, как всегда, Росприроднадзор начал проверку, а сотрудники краевого управления ФСБ России и ГУ МВД РФ завели уголовное дело. Уже октябрь на дворе, а следствие, судя по всему, в очередной раз зашло в тупик.

Остаётся только надеяться, что, когда-нибудь в будущем следствие по поводу очередного нового происшествия наконец-то выявит виновников загрязнения Черного моря бытовыми и производственными отходами, и нефтепродуктами.

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