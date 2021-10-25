Из пластикового мусора в океане выстроилась пищевая цепочка

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

25 октября 2021, 18:02

Учёные сошлись во мнении, что океан постепенно приспосабливаясь к загрязнению пластиковыми отходами ассимилирует их под себя. В результате возникла и развивается пластифицированная морская среда. Данное явление получило наименование «Пластисфера».



Сейчас функционирует по своим законом и дрейфует в Тихом океане огромное мусорное пятно из пластиковых отходов, площадью больше, чем территория Франции. Оно по-своему трансформируется и уже похоже на пластиковый суп с большой популяцией животных и содержанием микроорганизмов, которые питаются пластиком и друг другом. Если быть точным, исследования показали, что на мусоре образуются колонии бактерий, грибков, водорослей, медуз, крабов и здесь уже выстроилась пищевая цепочка.



В Мраморном море обнаружено пятно опасной морской слизи его вынос растянулся на 150 км в направлении острова Тасос. Эта слизь может оказаться продуктом реакции моря на пластиковое загрязнение. Это пятно держится на поверхности моря и мешает доступу кислорода. Слизь покрывает перья водоплавающих птиц и забивает жабры рыб.



Водоросли стали приспосабливаться к наличию в водных массах огромного количества пластика. Такие явления замечены в Средиземном море и даже на Байкале, благодаря чему происходит потепление воды. Кроме того, появилась новая популяция токсичных водорослей, которые «питаются» пластиковым мусором и нефтепродуктами. С этим ученые столкнулись в Авачинской бухте. Более 75 % мусора это отходы упаковки, и одноразовой посуды и приборов из пластика для сервировки еды на вынос. Всю эту грязь в море несут реки, лидерами захламления морей, окружающих Европу, являются Турция, Италия и Великобритания.



Самый крупный пластиковый остров занимает площадь от 700 тыс. кв. км. Однако есть мнение, что его пространства уже достигли 15 млн. кв. км., что лишь в незначительной мере уступает по площади России. Эта масса дрейфует в Тихом океане, где-то между 20 и 45 градусов северной широты, 120 и 160 градусов западной долготы.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





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