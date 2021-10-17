Guardian: в мировом океане появилась новая экосистема – «пластисфера»

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

17 октября 2021, 10:18 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Дрейфующий краб в пластиковом стакане. Соцсети

Учёные сошлись во мнении, что океан постепенно приспосабливаясь к загрязнению пластиковыми отходами ассимилирует их под себя. В результате возникла и развивается пластифицированная морская среда. Данное явление получило наименование «Пластисфера», подобно тому, как называются атмосфера, магнитосфера, гидросфера и биосфера. Было решено воспринимать это новообразование и как экосистему. Например, как большой барьерный коралловый риф, сейчас функционирует по своим законом и дрейфует в Тихом океане огромное мусорное мятно из пластиковых отходов, площадью больше, чем территория Франции. Оно по-своему трансформируется и уже похоже на пластиковый суп с большой популяцией животных и содержанием микроорганизмов, которые питаются пластиком и друг другом. Если быть точным, исследования показали, что на мусоре образуются колонии бактерий, грибков, водорослей, медуз, крабов и здесь уже выстроилась пищевая цепочка.

Специалисты, возможно, уже получили представление о том, как будет эволюционировать это явление. В Мраморном море обнаружено пятно опасной морской слизи его вынос растянулся на 150 км в направлении острова Тасос. Заведующий отделом дистанционных методов исследований МГИ Сергей Станичный считает, что это «некий продукт жизнедеятельности фитопланктона — он выделяет какие-то такие субстанции, которые становятся коллоидными, на них накапливаются бактерии, вирусы и так далее». В общем, эта слизь может оказаться продуктом реакции моря на пластиковое загрязнение.

Беда в том, что это пятно держится на поверхности моря и мешает доступу кислорода. Слизь покрывает перья водоплавающих птиц и забивает жабры рыб. От чего страдают морские обитатели и та экосистема, которая уже сложилась здесь за долгий период эволюции. Кстати, турецкие власти уже высказывают по этому поводу серьёзное беспокойство.

Отмечается, что некая коричневая слизь уже покрыла берега Мраморного моря вблизи Стамбула, так как это угрожает жизни морских организмов и мешает рыболовству, под угрозой исчезновения также оказались устрицы, морские звезды и мидии.

Рванее газета «Аргументы Недели» уже публиковала материал о том, что водоросли стали приспосабливаться к наличию в водных массах огромного количества пластика. Такие явления замечены в Средиземном море и даже на Байкале, благодаря чему происходит потепление воды. Кроме того, появилась новая популяция токсичных водорослей, которые «питаются» пластиковым мусором и нефтепродуктами. С этим ученые столкнулись в Авачинской бухте.

В настоящее время отмечено, что в мировом океане дрейфуют шесть огромных пластиковых островов и неподсчитанное число маленьких. Есть мнение, что к 2040 году при тех же темпах загрязнения свободной поверхности воды и рыбы в океане будет меньше, чем гигантских пятен мусора. Специализированное издание Nature Sustainability опубликовало исследование, в котором указывается, что более 75 % мусора это отходы упаковки, и одноразовой посуды и приборов из пластика для сервировки еды на вынос. Всю эту грязь в море несут реки, лидерами захламления морей, окружающих Европу, являются Турция, Италия и Великобритания.

Кстати, гигантские дрейфующие пластиковые острова хорошо видны из космоса. Этот факт признали члены экспедиций на МКС. Эксперты указывают, что 95% пластикового упаковочного материала вообще не перерабатывается, а это более 8 миллионов тонн пластика. Источниками загрязнений океана являются корабли. Зачастую капитаны злонамерено приказывают сбрасывать мусор в воду, поскольку его утилизация в портах встаёт в копеечку. Хлам с суши уносят в океан шторма и цунами, так во время цунами Тохоку 2011 года, по оценкам правительства Японии, в море попало 4,5 миллиона тонн отходов. По некоторым данным в мировом океане сейчас уже находится около 200 млн. пластикого мусора, который собирается в большие дрейфующие массы.

Самый крупный пластиковый остров занимает площадь от 700 тыс. кв. км. Однако есть мнение, что его пространства уже достигли 15 млн. кв. км., что лишь в незначительной мере уступает по площади России. Эта масса дрейфует в Тихом океане, где-то между 20 и 45 градусов северной широты, 120 и 160 градусов западной долготы. По мнению учёных мусор сюда в огромных количествах приносят океанские течения. И остров постоянно растёт. Он уже превратился в экосистему со своей пищевой цепочкой. Данная масса мусора конечно же не похожа на сушу, она по консистенции скорее напоминаем суп.

Помимо тех микроорганизмов, водорослей и животных, что обосновались на острове, его содержимое служит «пищей» для других обитателей океана. Пластик глотают рыбы, птицы, черепахи и прочая живность. Это явление может привести сокращению популяции многих видов морской флоры.

По мнению специалистов, около 30% микроорганизмов, водорослей и других живых существ, обитающих в океане, могут стать жителями мусорных островов. Однако те из них, которые перешли на пластиковую диету - видоизменяются. В качестве примера приводится диатомеи, которые питаются за счёт фотосинтеза. Этим морским обитателям жизнь на пластиковом мусоре пришлась по вкусу. Кроме того, распадаясь на солнце, пластик выделяет вещества из группы фталатов, которые являются онкогенами, то есть способны вызывать раковые заболевания. Некоторые виды полимеров способны выделять бисфенолы. В мусорном супе гигантских дрейфующих островов всё варится на солнце, распадается под воздействием микроорганизмов, которые, строя колонии на пластике, образуют на нём микротрещины, и в довершение на потрескавшейся поверхности абсорбируются токсины. Всё это попадает в моллюсков и рыб, которые идут в пищу человека. То есть, получается, что цивилизация, захламляя мировой океан, уничтожает сама себя.

Пластиковые мусорные острова образуются на некоторое время и в Чёрном море особенно в местах возникновения водоворотов. В прибрежных зонах пластик разрушается под воздействием волн. В Средиземноморье массы пластиковых частиц скапливаются на дне.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости