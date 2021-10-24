Завершена экспедиция по изучению изменений климата в Арктике

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24 октября 2021, 14:23

Фото: Amy Richman

Российско-американская экспедиция NABOS-2021 завершилась. Об этом сообщает «Экологическая вахта». Ученые отобрали более 9 тыс. проб воды и проанализировали их в лаборатории на борту судна. Новые данные дополнят базу данных экспедиций NABOS с 2002 года.

Одним из выводов по результатам их анализа является то, что океан становится определяющей силой в формировании климата Арктики (а не атмосфера, как считалось ранее).

«Океанское тепло постепенно поднимается к поверхности, что влечёт за собой изменения гидрологического режима и, в том числе, химического состава океана. В контексте климата можно уже говорить о «новой Арктике». И самое очевидное изменение: с начала проекта, чтобы добраться до района исследований использовали ледоколы, а сейчас достаточно судна ледового класса – это прямое следствие климатических изменений», – отметил начальник экспедиции Игорь Поляков.

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