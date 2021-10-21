Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не станет отказываться от угля, несмотря на давление Евросоюза

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

21 октября 2021, 20:24

Страна смотрит на мировой энергокризис и не хочет повторять «успешный» европейский опыт – сказал президент Сербии Александр Вучич. В частности, он читает, что рост цен на уголь и газ наносит ущерб промышленности и не позволяет Сербии отказаться от угольных ТЭС. Об этом сообщает «Coala».

«Нам нужно гораздо большее количество электроэнергии, чтобы обеспечить полную энергетическую безопасность. Мы были весьма разумны, когда не стали уничтожать наши энергетические ресурсы».

Сербия уже давно хочет вступить в Евросоюз. Но для этого стране нужно сокращать объемы используемого биотоплива. Задача весьма нетривиальная, когда большинство устаревших станций Сербии питается бурым углем.

И это не единственное мнение. В Европарламенте назвали «экономическим самоубийством» меры ЕС по сокращению выбросов к 2030 году.

Вместе с подорожанием газа и нефти, которые каждый день обновляют ценовые рекорды идёт повышение экосбора - это приводит не к экологизации промышленности, а просто к ее остановке: у предприятий не остаётся денег, чтобы продолжать работу.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости