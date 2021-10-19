Экстремофилы помогут с утилизацией металлических отходов

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19 октября 2021, 15:32

Фото: Соцсети

Нет, речь пойдёт не о бейсджамперах, людях экстремалах или просто энтузиастах. Микроорганизмы экстремофилы обнаружены в чилийских гейзерах Татио, расположенных на высоте 4200 м над уровнем моря. Бактерия под названием Leptospirillum живёт в экстремальных условиях и пожирает металл. Об этом сообщает «Ресайкл».

Пока некоторые учёные заняты дрессировкой микробов, поедающих пластик, биотехнолог Надак Реалес морила голодом своих Leptospirillum, после чего они за три дня переварили гвоздь. Раньше на это уходило два месяца.

Принудительное голодание – не единственная методика. Как пишет PhysOrg, такой прорыв был достигнут в результате кропотливой работы с бактериями в течение двух лет.

Лаборатория находится в промышленном городе Антофагасте в Чили. Руководитель проекта обеспокоена тем, что горнодобывающая промышленность оставляет большие объёмы металлических отходов. И это не только «недовыработанная» руда.

В качестве примера отходов, которые не подходят для переработки на плавильных заводах, Реалес приводит брошенные в пустыне Атакама «хопперы» - грузовые бункеры, вмещающие до 50 тонн породы.

Почему их нельзя переплавить, нам непонятно. Вероятно, в определённых ситуациях это экономически невыгодно – проще бросить в пустыне. А вот будет ли выгодно обрабатывать их специально подготовленными бактериями? На ответ пока не хватает денег.

Стартап уже освоил государственный грант. Надак Реалес в настоящий момент ищет финансирование, чтобы проверить, сможет ли колония Leptospirillum съесть металлическую балку или целый хоппер.

По всему миру сейчас идёт законодательная борьба и бизнес-загрязнителями. Получили прибыль, а дальше хоть «трава не расти» в прямом и переносном смысле этого слова. Бизнес не хочет тратить деньги на утилизацию или переработку отходов, в результате огромные участки земли отравляются брошенными после окончания работ отходами производств. Это неправильно, сейчас экологи пытаются внести в международное судебное законодательство термин экоцид и соответственно наказание за это, от штрафов с конфискацией имущества и вплоть до лишения свободы. Ведь ущерб, нанесенный природе, напрямую влияет на здоровье природных экосистем и нации в целом.

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