Великобританию ожидают сильные катаклизмы из-за глобального потепления

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19 октября 2021, 11:30

Фото: Соцсети

Вслед за китайской «зеленой и синей книгой» о изменении климата в Китае, правительство Великобритании выпустило доклад о изменении климата в Англии. Агентство по окружающей среде Великобритании говорит о неизбежном росте числа наводнений и засух в Англии из-за климатических изменений. Об этом сообщает «Лента.ру».

Организация призвала готовиться к новым условиям, иначе страна может столкнуться с дефицитом питьевой воды. При росте средней температуры как минимум на два градуса к 2050 году количество осадков в Великобритании зимой увеличится на шесть процентов, а летом — сократится почти на 50 процентов.

Это приведет к изменению водного баланса, росту количества наводнений и, как следствие, к загрязнению и нехватке питьевой воды. Рост населения повысит потребность в водоснабжении, и, если в период с 2025 по 2050 год не будут приняты меры, потребуется более 3,4 миллиарда литров дополнительной воды в день.

Также в докладе сказано, что агентство в одиночку не может защитить людей от растущего риска наводнений, и добавляется, что традиционная защита от наводнений не сможет предотвратить экстремальные погодные явления.

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