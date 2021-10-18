В Астраханской области критично упал уровень воды в Волге

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

18 октября 2021, 15:22

Астрахань, Serguei Fomine/globallook.com

Волга в районе Астрахани обмелела до рекордных отметок. Эксперты предлагают местным властям провести комплекс мероприятий, чтобы минимизировать связанный с этим ущерб для населения.

Уровень воды в Волге упал более чем на 60 см — это на 25 см ниже уровня самого маловодного, 2010 года. Такие цифры озвучил 18 октября на селекторном совещании МЧС России начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и ЧС Максим Бедило. Он прогнозирует, что такая ситуация может привести к остановке работы паромных переправ, затруднению судоходства и снижению промысловых запасов рыбы.

Из-за обмеления нижней Волги возможно также нарушение водоснабжения 13 населённых пунктов Наримановского, Лиманского, Икрянинского районов, где проживают больше 10 тыс. человек.

Эксперты института предложили органам исполнительной власти Астраханской области спланировать и провести комплекс превентивных мероприятий для минимизации ущерба в период маловодья и надежного обеспечения населения водой.

Ранее сообщалось об обмелении из-за сильнейшей засухи судоходных рек в Якутии

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости