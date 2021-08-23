Из-за сильнейшей засухи в Якутии обмелели судоходные реки

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23 августа 2021, 16:02

Фото: Соцсети

Из-за продолжительного отсутствия дождей и сильной засухи судоходные реки Якутии значительно обмелели. На большей части территории региона отсутствует постоянное автомобильное сообщение, поэтому грузы доставляются по воде либо самолётами. Преимущественно используются водные артерии, однако сейчас северный завоз топлива и продуктов питания оказался под угрозой. Об этом сообщает «НИА Экология».

Как сообщает «Экология России», Ленское объединённое речное пароходство уже прекратило доставку грузов по реке Велюй. Значительное понижение уровня воды сейчас отмечается на реках Яна, Колыма и Индигирка. Эксперты отмечают, что уровень водных объектов уменьшается из-за отсутствия дождей. Ситуацию усугубляют и природные пожары. Так, на верхнем участке реки Лена судам из-за задымлённости приходится работать в условиях плохой видимости.

Напомним, что в этом году беспрецедентное количество пожаров в Якутии. Высокие температуры и отсутствие дождей привели к возникновению сухих гроз, которые спровоцировали пожары. Лес горит уже больше двух месяцев, по последним данным сгорело более семи миллионов гектар леса.

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