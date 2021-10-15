На Волго-Ахтубинской пойме снова столкновения

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15 октября 2021, 15:22

Фото: «Экология жизни».

Позавчера на Волго-Ахтубинской пойме люди живым щитом и остановили бульдозер, протесты продолжаются. Конфликты со строителями возникают уже не в первый раз. Об этом сообщает «Экология жизни».

В среду началась вырубка реликтовых дубов, сегодня активисты вызвали полицию, чтобы зафиксировать нанесённый ущерб. Кроме того, строители оставили массив деревьев вдоль дороги, чтобы вырубки были менее заметны.

9 сентября защитники заповедника сообщили, что рабочие возобновили стройку после двухнедельного перерыва, несмотря на запрет прокуратуры. А 29 сентября полиция зафиксировала уничтожение около пятидесяти деревьев возле посёлка Рыбачий.

Росприроднадзор не поддержал проект о вырубке «Волго-Ахтубинской поймы», а Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура посчитала скандальную стройку противоречащей законам, а Минприроды, которая обязана защищать ООПТ самоустранилась. Тем не менее, стройка продолжается.

Абсолютное беззаконие пытаются остановить обычные люди, которые хотят жить в гармонии с природой и пытаются ее сохранить, так, например в поддержку сохранения поймы в интернете появился флешмоб. Жители России выкладывают в соцсети фотографии с плакатом и хештегами #поймажива #поймаживи.

Напоминаем, что вырубка особо ценных пойменных дубрав в Волгоградской области на территории резервата ЮНЕСКО ведется для строительства трассы Волгоград-Волжский, где во время вырубки уничтожаются места обитания краснокнижных животных и растений. Активисты настаивают на альтернативной трассе в обход ООПТ.

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