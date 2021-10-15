Из заказника под Томском украли лес, а наказанных нет

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

15 октября 2021, 14:17

Фото: Деревья к моменту рубки были живыми, по большей части — даже совсем не поврежденными. Фото: Александр Сакалов / ТВ

В 2012 году в Томской области прошли крупные лесные пожары, после которых лесники около пяти лет предлагали срубить пострадавшие деревья в заказнике, но получали отказ. Напомним, в Томском заказнике гнездятся краснокнижные орлан-белохвост, черный аист и скопа. Но вдруг в 2017 году департамент лесного хозяйства внезапно опубликовал акты лесопатологических обследований, в которых говорилось, что последствия пожара в Карегодском заказнике настолько серьезны, что в нем нужно вырубить весь лес на площади 770 гектаров. Хотя изначально пострадала только часть леса. И это бы еще ничего, но в скором времени местные жители и лесники начали бить тревогу: по Чулыму и Оби со стороны заказника поплыли баржи с совершенно здоровым лесом. Об этом сообщает «Новая газета».

Тогда в следственном комитете открывали дело о превышении полномочий чиновниками департамента лесного хозяйства Томской области. Новости разошлись по региональным и федеральным СМИ. О выявленных нарушениях писала Генеральная прокуратура.

Тогда в срочном порядке в заказник выехали специалисты по лесному хозяйству: эколог и кандидат наук Никита Дебков, руководитель программы по особо охраняемым природным территориям российского «Гринписа» Михаил Крейндлин, экс-директор областного охотуправления Евгений Мурзаханов, охотовед Владимир Рогоев и журналист редакции «Новой газеты».

По лесопатологическим правилам они обследовали пни. И оказалось, что 75% деревьев на момент рубки были живы. При этом, по официальным данным, картина была ровно обратной — 71% сосен, 82% осин и от 79% до 100% берез были признаны усыхающими и сухостойными деревьями.

Как удалось выяснить из открытых источников здоровый лес рубила компания томского бизнесмена Валентина Широкова совместно с Артемом Коневым, который до 2013 года занимал должность начальника регионального департамента лесного хозяйства.

Оказалось, это компании «ИнтелСтрой» и «Фаворит» томского бизнесмена Валентина Широкова. Интересно, что до 2013 года соучредителем «ИнтелСтроя» вместе с Широковым был Артем Конев, начальник регионального департамента лесного хозяйства.

Уголовное дело о превышении полномочий возбудили на следующий месяц после публикаций «Новой» и ТВ-2. К нему изначально были вопросы — сумму ущерба следователи оценивали всего в 9,5 миллиона рублей. Но пока следствие шло, была надежда. И вот спустя три года дело о незаконной вырубке здоровых деревьев в Карегодском заказнике закрыто за неимением состава преступления.

Как сообщает «Новая газета»: «Томское управление СКР закрыло уголовное дело о незаконной рубке леса в Карегодском заказнике — особо охраняемой территории, месте обитания краснокнижных птиц. Закрыло тихо: даже без пресс-релиза, ограничившись заявлением для портала «В Томске»: «Положение о заказнике допускает проведение подобных мероприятий. <…> Доводы главного специалиста-эксперта отдела охраны и защиты лесов о незаконности сплошных санитарных рубок в заказнике «Карегодский» и наличии переруба древесины предварительным следствием подтверждения не нашли и являются его ошибочным мнением». Одномоментно — просто по совпадению — пресс-секретарь томского следкома ушла в отпуск. Получить подробный комментарий ведомства сейчас невозможно».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости